Минтруда Азербайджана обнародовано число граждан, достигших 70 лет

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане на сегодняшний день насчитывается около 440 тысяч граждан, достигших 70-летнего возраста, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на министерство труда и социальной защиты населения.

По данным ведомства, значительную часть трудовых пенсионеров составляют пожилые люди.

В Азербайджане на протяжении прошлых лет неоднократно повышались пенсии. В результате социальных реформ в 2019 году пенсии были повышены на 72,4 процента, пособие по возрасту – почти на 80 процентов. Только за последние три года пенсии выросли в среднем на 60 процентов, говорится в сообщении.

В информации отмечается, что часть пожилых граждан - участники Второй мировой войны. Они получают президентскую пенсию, размер которой в прошлом году был увеличен.

Ежегодно в День победы - 9 мая в соответствии с распоряжениями главы государства им выплачиваются единовременные материальные пособия, размер которых за последние три года был увеличен втрое – с 500 до 1 500 манатов, а вдовам военнослужащих, лицам, удостоенным медалей за самоотверженный труд в тылу - почти в четыре раза – с 200 до 750 манатов.

За прошедший период минтруда предоставило квартиры более 100 инвалидам Второй мировой войны, около 1 150 инвалидов были обеспечены автомобилями.

С начала пандемии коронавируса минтруда оказало соцуслуги на дому 15 тысячам одиноким гражданам и инвалидам.

(Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)