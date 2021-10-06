Завтра на одной из улиц Баку будет частично ограничено движение транспорта

БАКУ /Trend/ - Завтра в рамках ремонтных работ на улице Алы Мустафаева с утренних часов и до вечера будет временно ограничено движение транспорта на проспекте Зии Буниятова в направлении круга "3-й микрорайон" (на второстепенном участке дороги).

Как сообщили в среду Trend в Бакинском транспортном агентстве, по этой причине схемы движения маршрутных автобусов № 7A, 7B, 67, 85, 199 и 211, которые курсируют по указанному участку, будут организованы по альтернативным улицам.

(Перевод: Турал Гараджаев. Редактор: Эльдар Пашаев)