В Азербайджане выявлено еще 904 случая заражения коронавирусом, вылечились 1 196 человек
БАКУ /Trend/ - В Азербайджане за последние сутки выявлено 904 случая заражения коронавирусом, 1 196 человек вылечились, 13 – скончались, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на Оперативный штаб при Кабмине.
На сегодня в Азербайджане выявлено 490 130 случаев заражения коронавирусной инфекцией, 470 861 человек вылечился, 6 638 – скончались, число активных больных составляет 12 631.
За последние сутки в стране проведено 9 664 теста на COVID-19, а в целом с начала пандемии – 4 932 673.
(Перевод: Турал Гараджаев)
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