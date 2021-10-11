В Азербайджане День восстановления независимости - 18 октября предложено сделать нерабочим

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане 18 октября – День восстановления независимости должен быть нерабочим.

Об этом сказал 11 октября депутат Милли Меджлиса (парламент) Али Масимли во время обсуждения законопроекта «О Дне независимости» на заседании парламента, сообщает в понедельник Trend.

Он отметил, что необходимо внести ясность в вопрос, как будут отмечаться 18 октября – День восстановления независимости и 28 мая - День независимости (в настоящее время - День Республики).

Депутат подчеркнул, что по действующему законодательству День восстановления независимости - 18 октября является рабочим, а День независимости - 28 мая - нерабочим.

«Считаю неправильным делать различие между этими праздниками. Есть указ о том, чтобы отмечать 18 октября - День государственной независимости как государственный праздник, но этот день является рабочим. 18 октября должно быть нерабочим днем», - сказал Масимли.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)