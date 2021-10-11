БАКУ /Trend/ - За последние сутки в Азербайджане вакцинацию от коронавируса прошли 511 человек, сообщает в понедельник Trend со ссылкой на Оперативный штаб при Кабинете министров.

За сутки число граждан, получивших первую дозу вакцины, составило 226, вторую – 285.

Общее количество использованных доз вакцины по стране составило 8 997 289. При этом первую дозу препарата получили 4 889 404, вторую – 4 107 885 человек.

(Перевод: Турал Гараджаев)