Названо число вакцинированных от COVID-19 в Азербайджане
БАКУ /Trend/ - За последние сутки в Азербайджане вакцинацию от коронавируса прошли 511 человек, сообщает в понедельник Trend со ссылкой на Оперативный штаб при Кабинете министров.
За сутки число граждан, получивших первую дозу вакцины, составило 226, вторую – 285.
Общее количество использованных доз вакцины по стране составило 8 997 289. При этом первую дозу препарата получили 4 889 404, вторую – 4 107 885 человек.
(Перевод: Турал Гараджаев)
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