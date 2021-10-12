Замминистра здравоохранения о клинических испытаниях вакцины TURKOVAC в Азербайджане (Эксклюзив) (версия 2)

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БАКУ /Trend/ - Ведутся переговоры по вопросу проведения клинических испытаний вакцины от коронавируса TURKOVAC в Азербайджане.

Об этом сказал во вторник Trend заместитель министра здравоохранения Виктор Гасымов.

"Исследования будут проводиться и в Азербайджане. Конкретная дата начала клинических испытаний не назначена. Это зависит от того, когда будет завершена работа с документацией. Поскольку это сложный вопрос, который связан со здоровьем людей, торопиться нельзя. Есть протоколы, на основании которых ведется работа", - сказал Гасымов.

Отметим, что вакцина турецкого производства TURKOVAC против коронавируса разработана в сотрудничестве с Университетом Эрджиес (ERU) и Управлением институтами здравоохранения Турции (TÜSEB) при министерстве здравоохранения этой страны. Она находится на завершающем этапе клинических испытаний. Также ведутся переговоры со многими странами, включая Пакистан, Азербайджан, Аргентину, Колумбию и Польшу, о проведении третьего этапа клинических испытаний вакцины.

(Автор: Чингиз Сафарли. Перевод: Турал Гараджаев. Редактор: Эльдар Пашаев)