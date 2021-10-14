В Азербайджане созданы новые специальности в сфере профобразования

БАКУ /Trend/ - Кабинет министров Азербайджана внес изменения в «Классификацию специальностей по профессиональному образованию». В соответствии с поправками, в этой сфере созданы новые специальности.

Как передает в четверг Trend, соответствующее постановление подписал премьер-министр Али Асадов.

Согласно постановлению, в классификацию добавлены специальности «Графический дизайнер», «Администратор компьютерной сети», «Специалист технической поддержки по информационным технологиям».

Также создана группа специальностей «Косметология».

Кроме того, в классификацию добавлены специальности «Мебельщик», «Мастер по диагностике и ремонту автомобилей», «Мастер по виноградарству и виноделию» и «Монтажник по системам и оборудованию систем кондиционирования и вентиляции».

(Автор: Чингиз Сафарли. Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)