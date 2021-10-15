Поправки в законодательство улучшат доступ к высшему образованию в Азербайджане - глава парламентского комитета

БАКУ /Trend/ - Поправка в закон "Об образовании" носит прогрессивный характер и улучшит доступ граждан к высшему образованию.

Как сообщает Trend, об этом сказал в пятницу председатель комитета по образованию Милли Меджлиса (парламент) Бахтияр Алиев в ходе обсуждения поправки на пленарном заседании парламента.

Он отметил, что документ о получении высшего профессионального технического образования дает право на поступление в вуз.

Согласно поправке в закон "Об образовании", обучение на уровне высшего профессионального технического образования в заведениях профобразования будет организовано по кредитной системе в порядке, установленном органом (учреждением), определенным соответствующим органом исполнительной власти. Также предусматривается присваивать звание суббакалавра, которое получают окончившие колледж, и выдавать соответствующий диплом гражданам, получившим высшее профессиональное техническое образование.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Перевод: Турал Гараджаев. Редактор: Константин Шапиро)