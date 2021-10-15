В Азербайджане выявлено еще 1 850 случаев заражения коронавирусом, вылечились 735 человек (версия 2)

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БАКУ /Trend/ - В Азербайджане за последние сутки выявлено 1 850 случаев заражения коронавирусом, 735 человек вылечились, 14 – скончались, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на Оперативный штаб при Кабмине.

На сегодня в Азербайджане выявлено 498 630 случаев заражения коронавирусной инфекцией, 476 964 человека вылечились, 6 734 – скончались, число активных больных составляет 14 932.

За последние сутки в стране проведено 11 346 тестов на COVID-19, а в целом с начала пандемии – 5 000 973.

(Перевод: Турал Гараджаев. Редактор: Константин Шапиро)