В Азербайджане выявлены еще 1 896 случаев заражения коронавирусом, вылечились 764 человека

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане за последние сутки выявлены 1 896 случаев заражения коронавирусом, 764 человека вылечились, 19 человек скончались, сообщает в воскресенье Trend со ссылкой на Оперативный штаб при Кабмине.

На сегодня в Азербайджане выявлено 502 207 случаев заражения коронавирусной инфекцией, 478 403 человека вылечились, 6 765 – скончались, число активных больных составляет 17 039.

За последние сутки в стране проведено 11 261 тестов на COVID-19, а в целом с начала пандемии – 5 025 402.