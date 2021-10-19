Минобразования Азербайджана прокомментировало информацию о якобы полном переходе школ на дистанционное обучение

БАКУ /Trend/ - Министерство образования Азербайджана прокомментировало информацию, распространяемую в социальных сетях от имени этого ведомства о якобы полном переходе школ на дистанционное обучение, передает во вторник Trend.

"Новость", распространяемая в социальных сетях от имени министерства образования касательно закрытия школ, является дезинформацией", - написал на своей странице в Facebook заведующий сектором по связям с общественностью минобразования Джасарет Валехов.

Отметим, что в соцсетях распространилась информация о том, что в связи с пандемией коронавируса школы полностью перейдут на дистанционное обучение.

(Автор: Чингиз Сафарли. Перевод: Кямаля Сеидова)