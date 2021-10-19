Минобразования Азербайджана прокомментировало информацию о якобы полном переходе школ на дистанционное обучение
БАКУ /Trend/ - Министерство образования Азербайджана прокомментировало информацию, распространяемую в социальных сетях от имени этого ведомства о якобы полном переходе школ на дистанционное обучение, передает во вторник Trend.
"Новость", распространяемая в социальных сетях от имени министерства образования касательно закрытия школ, является дезинформацией", - написал на своей странице в Facebook заведующий сектором по связям с общественностью минобразования Джасарет Валехов.
Отметим, что в соцсетях распространилась информация о том, что в связи с пандемией коронавируса школы полностью перейдут на дистанционное обучение.
(Автор: Чингиз Сафарли. Перевод: Кямаля Сеидова)
Подпишитесь на наши новости в Google News! Подписаться
Лента новостей
Минобразования Азербайджана прокомментировало информацию о якобы полном переходе школ на дистанционное обучение
Для студентов Харькова провели лекцию, посвященную 30-летию восстановления независимости Азербайджана
Великолепная четверка азербайджанцев выступила в концертном зале Президентского симфонического оркестра в Анкаре (ВИДЕО,ФОТО)
Accessbank планирует нарастить кредитный портфель преимущественно в сегменте микро- и агро- предпринимателей – врио председателя правления (Интервью)
Иран не может смириться с утратой контроля над "серой зоной" наркотрафика через Карабах - Олег Кузнецов
Хроника Победы: Интервью Президента Ильхама Алиева российскому информационному агентству ТАСС от 19 октября 2020 года (ФОТО/ВИДЕО)