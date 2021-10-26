Госфонд Азербайджана о порядке назначения соцпенсии лицам, участвовавшим в боевых операциях

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане лицам, участвовавшим в боевых операциях и которым присвоен статус ветерана войны, назначается социальная пенсия.

Как передает во вторник Trend, об этом сказал директор Центрального филиала по назначению социальных выплат Госфонда социальной защиты Азербайджана Маил Мамедов.

«Данная пенсия назначается участникам боев за территориальную целостность Азербайджана после получения ими статуса ветерана войны», - сказал Мамедов, добавив, что указом главы государства она установлена в размере 80 манатов.

(Автор: Самир Али. Перевод: Кямаля Сеидова)