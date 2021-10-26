Синоптики обнародовали фактическую погоду в Азербайджане

БАКУ /Trend/ - Обнародована фактическая погода на территории Азербайджана.

Как передает во вторник Trend со ссылкой на Национальную службу гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов, с вечера 25 октября погода в Азербайджане изменилась, местами прошли дожди, в горах выпал снег, усилился северо-западный ветер.

Больше всего осадков до утра 26 октября выпало в Лазе (Гусар) – 27 миллиметров.

В Пираллахи выпало четыре, в Баку – три, Сумгайыте – два миллиметра осадков.

Высота снежного покрова в Лазе и Хыналыге составила 25, Грызе - 23 сантиметра.

Максимальная скорость северо-западного ветра была зафиксирована в Нафталане – 23 метра в секунду.

Скорость ветра на острове Гум составила в порывах 28, в Пираллахи – 25, на Нефтяных Камнях - 24 метра в секунду.

Минимальная температура воздуха в Баку и на Абшеронском полуострове составила восемь, в низменных районах Азербайджана - 11, в горах - 6, в Нахчыванской АР - 3-10 градусов тепла.

Высота волн на Каспии достигала 5,5 метра.

(Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)