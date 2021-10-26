В Баку пройдут 28-е Всемирные соревнования среди возрастных групп по прыжкам на батуте и акробатической дорожке

БАКУ /Trend/ - Последним соревнованием в этом году, которое примет Национальная арена гимнастики в Баку, станут 28-е Всемирные соревнования среди возрастных групп по прыжкам на батуте и акробатической дорожке, сообщает Trend со ссылкой на сайт Федерации гимнастики Азербайджана.

В соревновании, которое пройдет 25-28 ноября, в соответствии с предварительным списком регистрации будут участвовать 750 спортсменов из 32 стран.

На турнире гимнасты выступят в следующих возрастных категориях - 11-12 лет, 13-14 лет, 15-16 лет и 17 лет - 21 год. Они примут участие в программе индивидуальных и синхронных прыжков на батуте, а также на акробатической дорожке и двойном мини-батуте. Также будут определены победители в командном зачете.

В каждой программе Всемирных соревнований среди возрастных групп предусмотрены квалификационные этапы и финальные выступления. Согласно правилам, один участник может выступить в различных программах.

Напомним, что 18-21 ноября в Национальной арене гимнастики в Баку пройдет 35-й чемпионат мира по прыжкам на батуте и акробатической дорожке. В Азербайджане впервые пройдет чемпионат мира по данной гимнастической дисциплине.

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Константин Шапиро)