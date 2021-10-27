В Азербайджане в программу вступительных экзаменов включат вопросы по освобождению от оккупации территорий страны

БАКУ /Trend/ - В программу предстоящих вступительных экзаменов будут включены вопросы по освобождению от оккупации территорий Азербайджана и об экономических зонах.

Как передает Trend, об этом сказала в среду председатель Государственного экзаменационного центра (ГЭЦ) Азербайджана Малейка Аббасзаде.

Она добавила, что были проведены обсуждения по новым программам, а также мониторинги учебников.

"После опубликования программы экзаменов, с учетом эпидемиологической ситуации, в январе планируется провести пробные экзамены», - сказала глава ГЭЦ.

(Автор: Чингиз Сафарли. Перевод: Кямаля Сеидова)