БАКУ /Trend/ - В этом году в Гекчае не будет проводиться праздник граната, сказал в четверг Trend первый заместитель главы Исполнительной власти Гекчайского района Икрам Велиев.

По его словам, для проведения мероприятия было сделано обращение в соответствующие структуры: "В этом году праздник не будет проводиться из-за пандемии. Ежегодно собиралось около 40 тысяч человек. В настоящее время уровень заражаемости высокий, поэтому мероприятие отменено".

Напомним, что в последний раз праздник граната в Гекчае был проведен 9 ноября 2019 года в День государственного флага.

(Автор: Фарид Зохрабов. Редактор: Кямаля Сеидова. Редактор: Эльдар Пашаев)