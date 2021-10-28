В Приморском национальном парке Баку пройдет благотворительная ярмарка "Zəfər"
БАКУ / Trend/ - Завтра в Приморском национальном парке Баку пройдет благотворительная ярмарка "Zəfər".
Как передает в четверг Trend, доходы от ярмарки на тему "По следам героев Карабаха" будут пожертвованы в Фонд YAŞAT для оказания поддержки членам семей шехидов и раненым участникам Отечественной войны
Лица, желающие принять участие в ярмарке "Zəfər", могут обращаться по номеру телефона 8110.
(Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Эльдар Пашаев)
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