В МВД Азербайджана прокомментировали инцидент с участниками войны

БАКУ /Trend/ - Группа граждан, являющихся участниками Отечественной войны, проникла на территорию в охраняемой зоне высоковольтной ЛЭП ОАО "Азерэнержи" в районе проспекта Зии Буниятова и попыталась незаконно провести там строительные работы. Их действия были пресечены сотрудниками полиции. С гражданами была проведена профилактическая беседа, после чего они были выведены с территории.

Об этом сообщил Trend начальник пресс-службы МВД Азербайджана полковник полиции Эхсан Захидов.