В состав природного газа, подаваемого абонентам в Азербайджане, невозможно закачать воздух - генеральный директор

БАКУ /Trend / - В состав природного газа, подаваемого абонентам в Азербайджане, невозможно закачать воздух.

Об этом Trend сообщил генеральный директор производственного объединения "Азеригаз" Руслан Алиев.

Он отметил, что информация, которая распространяется об этом среди общественности, является ложной: "Случается, что после ремонта такое может произойти. При аварийном состоянии газ перекрывается, при открытии газа после ремонта воздух может оставаться в газовом приборе в течение определенного времени. Затем поток газа восстанавливается".

( Автор: Самир Али. Перевод: Нубар Кулузаде. Редактор: Эльдар Пашаев)