В состав природного газа, подаваемого абонентам в Азербайджане, невозможно закачать воздух - генеральный директор
БАКУ /Trend / - В состав природного газа, подаваемого абонентам в Азербайджане, невозможно закачать воздух.
Об этом Trend сообщил генеральный директор производственного объединения "Азеригаз" Руслан Алиев.
Он отметил, что информация, которая распространяется об этом среди общественности, является ложной: "Случается, что после ремонта такое может произойти. При аварийном состоянии газ перекрывается, при открытии газа после ремонта воздух может оставаться в газовом приборе в течение определенного времени. Затем поток газа восстанавливается".
( Автор: Самир Али. Перевод: Нубар Кулузаде. Редактор: Эльдар Пашаев)
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