Представлена ресурсная база, подготовленная при поддержке Фонда Г.Алиева (Версия 2)

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БАКУ /Trend / - БАКУ /Trend/ - 28 октября общественности представлена ресурсная база www.armeniancrimes.com, подготовленная при поддержке Фонда Гейдара Алиева, сообщает в четверг Trend.

Выступая на презентации в Бакинском книжном центре, член рабочей группы портала Алия Мамедли отметила, что целью разработанной ресурсной базы является доведение до мировой общественности преступлений, совершенных Арменией против нашей истории, гражданского населения, культурного наследия, природы на оккупированных территориях Азербайджана: "Первая Карабахская война привела к оккупации 20% наших земель, тысячи людей погибли, около миллиона наших соотечественников были изгнаны. Портал будет регулярно обновляться. В разделе "армянский вандализм" собрана информация об исторических образцах культуры и природных ресурсах, подвергшихся вандализму. Там представлена информация об истории, географии, природе, инфраструктуре и образе жизни, существовавших в этих районах до оккупации, а также о зверствах, совершенных армянами в этих регионах в течение почти 30 лет после оккупации.

С целью ознакомления мировой общественности с географическим положением, достопримечательностями, историческими памятниками, образом жизни наших территорий были подготовлены короткие видеоролики с субтитрами на английском языке и музыкальным сопровождением, характерным для каждого региона".

Выступая на мероприятии, депутат Милли Меджлиса Ганира Пашаева подчеркнула важность создания подобных порталов для информирования мировой общественности о преступлениях, совершенных армянами против нашего народа.

(Перевод: Нубар Кулузаде. Редактор: Эльдар Пашаев)