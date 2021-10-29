Запланирована посадка деревьев почти на 100 га освобожденных территорий Азербайджана - замминистра

БАКУ /Trend/ - В рамках кампании "Зеленый марафон" почти на 100 гектарах освобожденных территорий Азербайджана планируется посадить деревья.

Об этом сказал в пятницу журналистам заместитель министра экологии и природных ресурсов Вугар Керимов, сообщает Trend.

По его словам, деревья будут посажены на 32 гектарах в Зангилане, на 40 гектарах - в Джебраиле, на 20 гектарах в Парке дружбы, который будет создан совместно с Турцией, на 10 гектарах - в Агдаме и на других территориях.

"Этой осенью деревья будут посажены на территории площадью 60 гектаров", - сказал Керимов.

Замминистра отметил, что в рамках кампании "Зеленый марафон" посажено около 400 тысяч деревьев, в том числе в Баку и на Абшеронском полуострове, и в осенне-зимний период планируется посадить еще 800 тысяч.

"Деревья планируется посадить в поселке Мушфигабад, вдоль трассы Баку-Сумгайыт, на северо-западном направлении, вдоль автомагистрали Баку-Газах. Также будут проделаны работы по восстановлению лесов", - сказал Керимов.

(Автор: Самир Али. Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)