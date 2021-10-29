В Баку проходит благотворительная ярмарка Zəfər (ФОТОРЕПОРТАЖ)
БАКУ /Trend/ - 29 октября в Приморском национальном парке Баку открылась благотворительная ярмарка Zəfər.
Как сообщает в пятницу Trend, доходы от ярмарки на тему "По следам героев Карабаха" будут перечислены в Фонд YAŞAT для оказания поддержки членам семей шехидов и раненым участникам Отечественной войны.
Ярмарка, которая продлится до девятого ноября, уже привлекла внимание бакинцев и гостей азербайджанской столицы.
(Автор: Фарид Зохрабов. Перевод: Нубар Кулузаде. Редактор: Константин Шапиро)
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