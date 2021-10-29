Государственный таможенный комитет Азербайджана прокомментировал информацию о повышении госпошлины за регистрацию автомобилей и телефонов

БАКУ / Trend / - Государственный таможенный комитет прокомментировал информацию о повышении госпошлины за регистрацию автомобилей и мобильных телефонов, ввозимых из-за рубежа.

Как сообщает Trend, начальник управления по связям с прессой и общественностью Государственного таможенного комитета Натиг Ахундов заявил, что некоторые пользователи социальных сетей рассматривают повышение госпошлины при регистрации автомобилей и мобильных телефонов, ввозимых из-за рубежа, как повышение таможенных платежей.

"Никакого увеличения таможенных платежей нет, данный вопрос не относится к сфере деятельности таможенных органов", - отметил он.

(Автор: Хумай Агаджанова. Перевод: Нубар Кулузаде. Редактор: Эльдар Пашаев)