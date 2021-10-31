БАКУ /Trend/ - Бывший председатель ОАО "Азерхалча" Видади Мурадов освобожден из-под ареста.

Как сообщили в воскресенье Trend в министерстве юстиции, Видади Мурадов, который привлекался к уголовной ответственности за служебные преступления, отпущен на свободу.

Сообщается, что суд вынес гуманное решение в отношении Мурадова, который лечился от онкологического заболевания, избранная в его отношении мера пресечения в виде ареста изменена и созданы условия для его лечения.

Отметим, что в связи с незаконными действиями Видади Айдын оглу Мурадова в его отношении Генеральной прокуратурой было возбуждено уголовное дело по соответствующим статьям УК Азербайджана.

В ходе следственных мероприятий возникли основания для подозрения в том, что Видади Мурадов, работая в должности председателя правления ОАО "Азерхалча", злоупотребив должностными полномочиями, нанес ОАО ущерб в особо крупном размере, а также, внеся в официальные документы заведомо ложные сведения, допустил служебный подлог. Помимо этого, возникли обоснованные подозрения в том, что Видади Мурадов в период с 20 декабря 2017 года по 18 февраля 2019 года, добившись продажи по заниженной цене принадлежащих ОАО "Азерхалча" ковров различного размера ООО "Азер-Илме", учредителем которого является, присвоил имущество стоимостью 339 427 манатов, тем самым злоупотребив должностными полномочиями.

Также возникли обоснованные подозрения в том, что 28 марта 2019 года, несмотря на возможность закупки линии по очистке шерсти, стоимость которой на зарубежном рынке составляла 800 тысяч долларов США (1,36 миллиона манатов по курсу того времени), и тот факт, что эта сделка по купле-продаже была бы более экономически выгодной для возглавляемого Видади Мурадовым ОАО, он, предварительно войдя в сговор с лицами, личность которых устанавливается следствием, в целях хищения принадлежащего ОАО "Азерхалча" имущества путем растраты заключил с одной из компаний, действующих на территории Германии, по более невыгодным для возглавляемого им ОАО условиям договор подряда на сумму в 5,314 миллиона евро (10,167 миллиона манатов) и, добившись перевода денежных средств в размере 1,8 миллиона евро (3,444 миллиона манатов) с банковского счета ОАО "Азерхалча" на банковский счет вышеназванной компании, растратил принадлежащие ОАО средства в размере 2,084 миллиона манатов.

Видади Айдын оглу Мурадову 9 января 2021 года было предъявлено обвинение по статьям 179.4 (присвоение в особо крупном размере), 213.3 (уклонение от налогов в особо крупном размере), 308.2 (злоупотребление должностными полномочиями, повлекшее тяжкие последствия), 313 (служебный подлог) УК Азербайджана. Решением районного суда в его отношении была избрана мера пресечения в виде ареста.

С целью возмещения ущерба, нанесенного государству, решением суда на жилые и нежилые площади общей стоимостью 30 миллионов 587 тысяч манатов на имя Мурадова и членов его семьи, а также активы и доли акций в ООО "Azər-İlmə" наложен арест.