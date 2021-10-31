Стало известно, какое место заняли Шахрияр Мамедъяров и Теймур Раджабов в рейтинге ФИДЕ
БАКУ /Trend/ - Международная шахматная федерация (ФИДЕ) обновила свой рейтинг Топ-100 шахматистов мира.
Как сообщает в воскресенье Trend, первое место в рейтинге с 2 855 очками занял норвежец Магнус Карлсен, второе место с 2 799 очками - китаец Дин Лижэнь, а третье - американец Фабиано Каруана (2 791 очко).
Азербайджанские шахматисты Шахрияр Мамедъяров (2 765 очков) и Теймур Раджабов (2 763 очка) заняли 11 и 13 места соответственно.
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