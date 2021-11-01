Завтра в Азербайджане будет до 21 градуса тепла

БАКУ /Trend/ - Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, утром на полуострове местами возможен кратковременный дождь, ветер юго-западный, сообщает в понедельник Trend со ссылкой на Национальную службу гидрометеорологии.

Температура воздуха в Баку и на Абшеронском полуострове ночью составит 11-13, днем -16-18 градусов тепла.

Атмосферное давление понизится до 762 мм ртутного столба, относительная влажность воздуха составит 60-70 процентов.

Завтра днем в некоторых горных районах Азербайджана прогнозируется дождь, местами возможен туман, ветер восточный. Ночью в районах страны ожидаются 6-11, днем - 16-21 градус тепла, в горах ночью 0-4 градуса мороза, днем - 0-5 градусов тепла.

(Перевод: Кямаля Сеидова)