В рамках "Марафона занятости" трудоустроено более 1 000 членов семей шехидов и участников войны

БАКУ / Trend / - Число присоединившихся к "Марафону занятости" работодателей достигло 568, из которых 298 - государственные предприятия, 270 - частные.

Об этом сообщили Trend в министерстве труда и социальной защиты населения Азербайджана.

Работодатели предоставили 3 269 вакансий. На данный момент трудоустроены 1 024 человека (160 - члены семей шехидов, 864 - участники Отечественной войны).

"Марафон занятности" инициирован ведомством с целью обеспечения работой участников войны и членов семей шехидов, погибших в ходе военных действий.

Работодатели, желающие принять участие в "Марафоне занятости", могут предоставить информацию о вакансиях, а члены семей шехидов и ветеранов, желающие устроиться на работу, - ввести информацию о себе, перейдя по ссылке:

https://dma.gov.az/layiheler/mesgulluq-marafonu

(Перевод: Нубар Кулузаде. Редактор: Эльдар Пашаев)