Завтра в Баку будет до 14 градусов тепла

БАКУ /Trend/ - Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность без осадков, северо-восточный ветер, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на Национальную службу гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов.

Температура воздуха на Абшеронском полуострове составит ночью 6-8, днем - 12-15, в Баку ночью - 6-8, днем - 12-14 градусов тепла.

Атмосферное давление понизится с 774 до 770 мм ртутного столба, относительная влажность составит 60-70 процентов.

Завтра ночью и утром в районах Азербайджана местами ожидаются дожди, туман, восточный ветер.

Температура воздуха ночью составит 9-14, днем - 14-18, в горах ночью - 2-7, днем - 8-13 градусов тепла.

(Автор: Хумай Агаджанова. Перевод: Нубар Кулузаде. Редактор: Константин Шапиро)