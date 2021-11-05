Азербайджанский боксер стал чемпионом мира

БАКУ /Trend/ - Азербайджанский боксер Альфонсо Домингес выиграл чемпионат мира в Белграде (Сербия), сообщает в пятницу Trend.

Выступающий в весовой категории 86 кг Домингес, который также является победителем Европейских игр, в финале ЧМ обыграл бразильца Кено Мачадо.

Он получил специальный пояс чемпиона и приз от организаторов в размере 100 тысяч долларов.