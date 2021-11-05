Азербайджанский боксер стал чемпионом мира
БАКУ /Trend/ - Азербайджанский боксер Альфонсо Домингес выиграл чемпионат мира в Белграде (Сербия), сообщает в пятницу Trend.
Выступающий в весовой категории 86 кг Домингес, который также является победителем Европейских игр, в финале ЧМ обыграл бразильца Кено Мачадо.
Он получил специальный пояс чемпиона и приз от организаторов в размере 100 тысяч долларов.
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