Ниагарский водопад окрасился в цвета азербайджанского флага (ФОТО/ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - Ниагарский водопад, один из самых красивых и больших водопадов мира, был подсвечен 8 ноября, в День Победы Азербайджана, цветами Государственного флага Азербайджана.

Как сообщили Trend во вторник в посольстве Азербайджана в США, была почтена память шехидов, отдавших свои жизни за освобождение родных земель. Также на фоне водопада музыканты Ризван Алиев и Роя Алиева исполнили национальные песни.

В мероприятии приняли участие посол Азербайджана в США Хазар Ибрагим, сотрудники посольства и представители азербайджанской общины США.

(Перевод: Нубар Кулузаде)