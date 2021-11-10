В Кнессете прошла встреча с азербайджанской делегацией (ФОТО)

БАКУ/Trend/ - В преддверии празднования дня победы Азербайджана в Отечественной войне Израиль посетила делегация из Азербайджана, для участия в мероприятиях подготовленных международной ассоциации Азербайджан Израиль «АзИз».

8 ноября в ходе визита в Израиль, депутат Милли Меджлиса (Азербайджан), руководитель азербайджано-израильской рабочей группы по межпарламентским связям Анатолий Рафаилов совместно с президентом «АзИз» Львом Спиваком посетил израильский парламент (Кнессет) где встретился с сопредседателем общества дружбы Израиль-Азербайджан депутатом Кнессета Элиной Бардач-Яловой (НДИ). В ходе продолжительной беседы обсуждались вопросы межпарламентского взаимодействия, сотрудничество в области медицины, образования и ряд других вопросов, в том числе и касающихся представителей азербайджанской диаспоры в Израиле.

Далее состоялась встреча Анатолия Рафаилова с министром финансов Израиля, председателем партии НДИ Авигдором Либерманом. На встрече было особо подчеркнуто необходимость продолжения плодотворного сотрудничества между нашими странами во всех взаимовыгодных вопросах. Обсуждалось ряд конкретных шагов по развитию отношений в различных областях деятельности. На встрече также присутствовали генеральный директор партии НДИ Инна Зильбергерц, председатель АзИз Лев Спивак и представитель азербайджанского государственного комитета по работе с диаспорой Хаялет Гусейнова.

После встречи азербайджанских гостей ознакомили с работой Кнессета.