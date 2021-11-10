В ряде районов Азербайджана прошел дождь, скорость ветра увеличилась

Общество 10 ноября 2021 21:52 (UTC+04:00)
В ряде районов Азербайджана прошел дождь, скорость ветра увеличилась

БАКУ /Trend/ - Согласно данным Национальной гидрометеорологической службы министерства экологии и природных ресурсов на 21:00 10 ноября, на территории Азербайджана изменились погодные условия.

В Шеки, Губе, Гусаре, Шабране, Хыналыге прошел дождь, местами дул сильный северо-западный ветер.

Максимальная скорость ветра достигла в Нафталане 26 м/с, Гяндже - 24 м/с, Товузе - 22 м/с, Набране, Нефтчале, Хачмазе, Агстафе - 20 м/с, Алтыагаче, Джейранчоле - 18 м/с, Шабране - 16 м/с.

В Баку - 38 м/с, Маштаге - 35 м/с, на острове Кум - 32 м/с, Пираллахы - 30 м/с, Бина - 28 м/с, на Нефтяных камнях, острове Чилов - 29 м/с, Аляте, Сумгайыте - 23 м/с.

По информации станции "Нефтяные Камни", высота волн достигла 5,4 метра.

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