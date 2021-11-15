Названа численность населения Азербайджана

БАКУ /Trend/ - С начала 2021 года численность населения Азербайджана увеличилась на 28 247 человек (0,3%), достигнув 10 147 380 человек, сообщает в понедельник Trend со ссылкой на Госкомстат.

53% составляют городские жители, 47% - сельские. 49,9% - мужчины, 50,1% - женщины. Плотность населения на квадратный километр составила 117 человек.

(Перевод: Нубар Кулузаде. Редактор: Эльдар Пашаев)