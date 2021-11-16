В Азербайджане со следующего года повысятся пенсии и зарплаты - председатель комитета Милли Меджлиса

БАКУ /Trend / - В Азербайджане со следующего года повысятся пенсии и зарплаты.

Как сообщает Trend, об этом заявил председатель комитета Милли Меджлиса по труду и социальной политике Муса Гулиев во время обсуждения госбюджета на 2022 год на сегодняшнем заседании Милли Меджлиса.

Он отметил, что есть вопрос, который интересует граждан.

"Продолжится ли рост цен в следующем году? Если мы не предотвратим инфляцию, граждане Азербайджана не получат выгоды от повышения пенсий и зарплат. В мире столкнулись с нехваткой продовольствия, мы должны принять необходимые меры", - отметил Гулиев.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Перевод: Нубар Кулузаде. Редактор: Эльдар Пашаев)