В Азербайджане выявлено еще 2 015 случаев заражения коронавирусом, вылечились 2 178 человек

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане выявлено еще 2 015 случаев заражения коронавирусом, 2 178 человек вылечились, 31 - скончался, сообщает во вторник Trend со ссылкой на Оперативный штаб при Кабмине.

На сегодня в Азербайджане выявлены 563 940 случаев заражения коронавирусной инфекцией, 525 838 человек вылечились, 7 502 - скончались, число активных больных составляет 30 600.

За последние сутки в стране проведены 13 035 тестов на COVID-19, а в целом с начала пандемии – 5 380 154.

(Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)