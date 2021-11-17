В Азербайджане предложено выплачивать зарплату в 2-3-кратном размере военнослужащим, участвующим в боях

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане предложено увеличить в два - три раза должностные оклады, оклады по воинским званиям и надбавку за выслугу лет военнослужащим воинских частей (подразделений), дислоцированных в зоне боевых действий, участвующим в боевых действиях, выполняющим боевые задачи в полосе обороны или командированным в эти воинские части (подразделения).

Это предусматривает новый законопроект «О статусе военнослужащих», вынесенный на обсуждение на пленарном заседании Милли Меджлиса (парламент), сообщает в среду Trend

Законопроект также предусматривает увеличение в 1,5 раза должностного оклада, оклада по воинскому званию и надбавки за выслугу лет военнослужащим, служащим в воинских частях, дислоцированных в полосе обороны прифронтовой зоны, и получившим боевое задание на момент начала боевых операций, а также военнослужащим, командированным в эти воинские части, на этот период.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)