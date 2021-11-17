В Азербайджане устанавливается перечень членов семей военнослужащих и лиц, находящихся на их попечении
БАКУ /Trend/ - В Азербайджане устанавливается перечень членов семей военнослужащих и лиц, находящихся на их попечении.
Это отражено в новом законопроекте «О статусе военнослужащих», сообщает в среду Trend.
В соответствии с законопроектом, членами семей военнослужащих считаются нижеследующие лица:
1. Супруга (супруг);
2. Их дети, в том числе дети с инвалидностью в возрасте старше 18 лет, ограниченные возможности здоровья которых были выявлены до 18 лет;
3. Их дети, не достигшие 23 лет, в очной форме обучающиеся в учебных заведениях;
4. Их родители.
Лица, находящиеся на попечении военнослужащих:
1. Супруга (супруг);
2. Их дети, а также дети с инвалидностью в возрасте старше 18 лет, ограниченные возможности здоровья которых были выявлены до 18 лет;
3. Их дети, не достигшие 23 лет, в очной форме обучающиеся в учебных заведениях;
4. Их родители;
5. Другие лица, находящиеся под их опекой и на попечении в порядке, установленном законом.
(Автор: Эльчин Мехтиев. Перевод: Кямаля Сеидова)