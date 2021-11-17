БАКУ /Trend/ - В Азербайджане устанавливается перечень членов семей военнослужащих и лиц, находящихся на их попечении.

Это отражено в новом законопроекте «О статусе военнослужащих», сообщает в среду Trend.

В соответствии с законопроектом, членами семей военнослужащих считаются нижеследующие лица:

1. Супруга (супруг);

2. Их дети, в том числе дети с инвалидностью в возрасте старше 18 лет, ограниченные возможности здоровья которых были выявлены до 18 лет;

3. Их дети, не достигшие 23 лет, в очной форме обучающиеся в учебных заведениях;

4. Их родители.

Лица, находящиеся на попечении военнослужащих:

1. Супруга (супруг);

2. Их дети, а также дети с инвалидностью в возрасте старше 18 лет, ограниченные возможности здоровья которых были выявлены до 18 лет;

3. Их дети, не достигшие 23 лет, в очной форме обучающиеся в учебных заведениях;

4. Их родители;

5. Другие лица, находящиеся под их опекой и на попечении в порядке, установленном законом.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Перевод: Кямаля Сеидова)