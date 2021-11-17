В Азербайджане определен порядок соцзащиты членов семей военнослужащих, попавших в плен

БАКУ /Trend / - В Азербайджане определен порядок социальной защиты членов семей и иных лиц, находящихся на иждивении военнослужащих, попавших в плен, пропавших без вести или взятых в заложники.

Как сообщает Trend, это отражено в новом законопроекте "О статусе военнослужащих".

Согласно законопроекту, в Азербайджане членам семей или иным лицам, находящимся на иждивении военнослужащих, попавших в плен, пропавших без вести или взятых в заложники, будут выплачиваться денежные средства, установленные соответствующим органом исполнительной власти, до освобождения (обнаружения) военных или до тех пор, пока вступившим в законную силу приговором суда не будет доказано совершение предусмотренного законодательством Азербайджана уголовного преступления в нарушение воинской присяги.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Перевод: Нубар Кулузаде. Редактор: Эльдар Пашаев)