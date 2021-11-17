В Азербайджане предложено увеличить пособие уходящим в отпуск военнослужащим
БАКУ /Trend/ - В Азербайджане предложено выплачивать военнослужащим, уходящим в очередной отпуск, пособие в размере двухмесячного должностного оклада.
Это предусматривает новый законопроект «О статусе военнослужащих», сообщает в среду Trend.
В соответствии с документом, это не коснется военнослужащих срочной действительной военной службы.
Новый законопроект также предусматривает, что военнослужащим после отпуска, проведенного вместе с членами их семей и находящимися на их попечении лицами на территории республики, будут возмещены транспортные расходы на основании подтверждающих документов (кроме такси).
(Автор: Эльчин Мехтиев. Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)
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