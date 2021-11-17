Федерация гимнастики Азербайджана провела благотворительную акцию с участием звездных послов ЧМ в Баку (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Федерация гимнастики Азербайджана провела благотворительную акцию в Детском приюте Ümid Yeri, расположенном в бакинском поселке Бина, сообщает Trend.

Мероприятие было приурочено к предстоящему 35-му чемпионату мира по прыжкам на батуте, двойном мини-батуте и акробатической дорожке в Баку.

В рамках благотворительной акции вместе с сотрудниками Федерации гимнастики Азербайджана Детский приют посетили звездные послы ЧМ Карен Кокберн (Канада) и Дэвид Мартин (Франция).

Они ознакомились с условиями, созданными в Детском приюте, пообеседовали с его руководителем и сотрудниками учреждения.

Звездные послы чемпионата мира познакомились и пообщались с воспитанниками Детского приюта Ümid Yeri.

Специально для гостей дети подготовили представление, исполнили музыкальные произведения.

Звездные послы и сотрудники Федерации вручили детям подарки, была сделана фотография на память.

Отметим, что 35-й чемпионат мира по прыжкам на батуте, двойном мини-батуте и акробатической дорожке состоится в Баку 18-21 ноября. В соревнованиях примут участие около 270 гимнастов из 33 стран мира.

На чемпионате, который продлится четыре дня, спортсмены выступят в программе индивидуальных и синхронных прыжков на батуте, а также на акробатической дорожке и двойном мини-батуте. Также будут определены победители в командном зачете.

Согласно предварительному расписанию чемпионата, в первые два дня пройдут квалификационные соревнования, а в последние два дня состоятся финальные выступления. Согласно правилам, один участник может выступать в нескольких программах.