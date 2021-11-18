В этом году в Азербайджане прооперировано около 170 детей с сердечно-сосудистыми заболеваниями

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане с января по октябрь текущего года операции в области сердечно-сосудистой хирургии были проведены 166 лицам младше 18 лет, сообщает в четверг Trend со ссылкой на Госагентство по обязательному медицинскому страхованию (ОМС).

Как отмечается, за этот период в медучреждения, с которыми заключены соответствующие договора, были направлены 368 детей.

Кроме того, были оказаны услуги по инвазивной радиологии (ангиография) 5322 лицам старше 18 лет. 4 304 лицам были сделаны операции в области сердечно-сосудистой хирургии (кардиология), 2341 – по офтальмологии, 964 – урологии, 577 – неврологии (нейрохирургия), 338 - травматологии, 155 – по лор-заболеваниям, 105 – по другим заболеваниям, 60 – по общей хирургии, 20 - были прооперированы в связи с гинекологическими заболеваниями и родами.

В период с января по октябрь 2021 года в медучреждения по всей стране обратились 3 495 907 лиц, которым были оказаны 18 100 421 медуслуга. Из них 22% медуслуг было оказано лицам младше 18 лет.

(Перевод: Кямаля Сеидова)