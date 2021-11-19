В Азербайджане будет усилена соцзащита работников органа ИВ, являющегося субъектом контрразведывательной деятельности

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане будет усилена социальная защита работников соответствующего органа исполнительной власти, являющегося субъектом контрразведывательной деятельности.

В связи с этим в закон "О разведывательной и контрразведывательной деятельности" предлагается добавить новую статью, сообщает в пятницу Trend.

Согласно новой статье, 5% средств, выплата которых обеспечена в государственный бюджет в период предварительного расследования для выплаты ущерба, нанесенного государству по уголовным делам, следствие по которым проводилось соответствующим органом исполнительной власти, являющегося субъектом контрразведывательной деятельности, и 5% средств, поступающих от выплаты, внесенных в госбюджет для освобождения от уголовной ответственности лица в порядке, установленном Уголовным кодексом, перечисляются на казначейский счет соответствующего органа исполнительной власти для усиления социальной защиты его сотрудников и укрепления материально-технической базы этого органа.

Порядок использования этих средств определяется соответствующим органом исполнительной власти.

Отметим, что предлагаемые в закон поправки будут обсуждены на заседании парламентского комитета по обороне, безопасности и борьбе с коррупцией.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Эльдар Пашаев)