ЧМ в Баку: результат выступления азербайджанского гимнаста Михаила Малкина (ФОТО)
БАКУ /Trend/ - Азербайджанский гимнаст Михаил Малкин выступил на 35-м чемпионате мира по прыжкам на батуте, двойном мини-батуте и акробатической дорожке (тамблинг) в Баку, сообщает в пятницу Trend.
За программу по прыжкам на акробатической дорожке Михаил Малкин получил 75.200 балла (сумма баллов за две попытки - 37.900 и 37.300).
На данный момент Михаил Малкин занимает третье промежуточное место в квалификации.
35-й чемпионат мира по прыжкам на батуте, двойном мини-батуте и акробатической дорожке (тамблинг) проходит в Национальной арене гимнастики в Баку 18-21 ноября. В соревнованиях участвуют около 270 гимнастов из 33 стран мира.
На чемпионате мира в Баку будут разыграны 15 комплектов наград.
(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Константин Шапиро)
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