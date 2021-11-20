Задержаны лица, пытавшиеся проникнуть на освобожденные территории Азербайджана
БАКУ /Trend/ - При попытке проникнуть на освобожденные территории Азербайджана задержаны два человека.
Сотрудники Ходжавендского РОП остановили на стационарном посту в селе Бина автомобиль ВАЗ, сообщает в субботу Trend со ссылкой на Бардинскую региональную группу пресс-службы МВД.
Было установлено, что у водителя автомобиля Алескера Махмудова и его пассажира Шамистана Сулейманова нет соответствующих разрешений на посещение освобожденных территорий.
По факту в Ходжавендском РОП проводится расследование.
(Автор: Самир Али. Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)
Подпишитесь на наши новости в Google News! Подписаться
Лента новостей
Агентство по развитию МСБ Азербайджана получило около 900 заявок от компаний на участие в работах на освобожденных территориях - Орхан Мамедов (Эксклюзив) (ВИДЕО)
Большой праздник кино в Баку - давно такого не было! Звезды на открытии международного фестиваля – участники из 18 стран (ФОТО)
Чемпионат мира по прыжкам на батуте и тамблингу в Баку проходит на самом высоком уровне – украинский гимнаст
В Баку прошла церемония награждения победителей ЧМ в командном первенстве по прыжкам на батуте (ФОТО)
Спортсмены из Беларуси завоевали "золото" в командном первенстве у мужчин по прыжкам на батуте в рамках ЧМ в Баку
Ограничен импорт продукции птицеводства из Великобритании и Венгрии - Агентство пищевой безопасности Азербайджана
Российские компании приглашены к участию в энергетических проектах в Азербайджане в качестве инвесторов
В Баку прошла церемония награждения победителей и призеров ЧМ среди команд в прыжках на акробатической дорожке и двойном мини-батуте (ФОТО)
Федерация гимнастики Азербайджана организовала чемпионат мира по прыжкам на батуте и тамблингу на высшем уровне - вице-президент Технического комитета FIG
Азербайджан выдвинул конкретные предложения по потенциальным проектам в сотрудничестве с ЕС в области ВИЭ (ФОТО)
Президент Туркменистана выступил с видеообращением на Международном форуме по северному экономическому сотрудничеству
Активизация сотрудничества создает условия для кардинальных изменений в инновационном секторе Азербайджана
Smart City Azerbaijan разрабатывает концепции создания "умных" городов и сел для освобожденных территорий
В Азербайджане будет усилена соцзащита работников органа ИВ, являющегося субъектом контрразведывательной деятельности