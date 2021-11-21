Чемпионат мира в Баку: российские гимнасты завоевали "золото" в командном многоборье

БАКУ /Trend/ - Команда России заняла первое место в командном многоборье на 35-ом чемпионате мира по прыжкам на батуте и тамблингу в Баку, сообщает в воскресенье Trend.

На втором месте расположилась команда, представляющая США, третью позицию заняла команда Великобритании.

Отметим, что 35-й чемпионат мира по прыжкам на батуте, двойном мини-батуте и акробатической дорожке (тамблинг) проходит в Национальной арене гимнастики в Баку 18-21 ноября. В соревнованиях участвуют около 270 гимнастов из 33 стран мира.

На чемпионате азербайджанский гимнаст Михаил Малкин завоевал серебряную медаль в прыжках на акробатической дорожке.

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Эльдар Пашаев)