Чемпионат мира в Баку: российские гимнасты завоевали "золото" в командном многоборье
БАКУ /Trend/ - Команда России заняла первое место в командном многоборье на 35-ом чемпионате мира по прыжкам на батуте и тамблингу в Баку, сообщает в воскресенье Trend.
На втором месте расположилась команда, представляющая США, третью позицию заняла команда Великобритании.
Отметим, что 35-й чемпионат мира по прыжкам на батуте, двойном мини-батуте и акробатической дорожке (тамблинг) проходит в Национальной арене гимнастики в Баку 18-21 ноября. В соревнованиях участвуют около 270 гимнастов из 33 стран мира.
На чемпионате азербайджанский гимнаст Михаил Малкин завоевал серебряную медаль в прыжках на акробатической дорожке.
(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Эльдар Пашаев)
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