Продлен срок годности препарата Pfizer/Biontech – минздрав Азербайджана (версия 2)

(первая версия в 13:16)

БАКУ /Trend/ - Срок годности препарата Pfizer/Biontech от коронавируса продлен с шести до девяти месяцев, сообщает в понедельник Trend со ссылкой на минздрав Азербайджана.

Учитывая заключения Европейского агентства по лекарственным средствам (EMA) и Администрации по делам продовольствия и медикаментов США, надлежащим структурам стран, которые используют Pfizer/Biontech в вакцинации от COVID-19, направлено письмо о продлении срока годности препарата.

В связи с этим срок годности вакцины Pfizer/Biontech, используемой в настоящее время в Азербайджане, продлен до 31 декабря 2021 года.

(Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Эльдар Пашаев)