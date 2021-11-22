Продлен срок годности препарата Pfizer/Biontech – минздрав Азербайджана (версия 2)
(первая версия в 13:16)
БАКУ /Trend/ - Срок годности препарата Pfizer/Biontech от коронавируса продлен с шести до девяти месяцев, сообщает в понедельник Trend со ссылкой на минздрав Азербайджана.
Учитывая заключения Европейского агентства по лекарственным средствам (EMA) и Администрации по делам продовольствия и медикаментов США, надлежащим структурам стран, которые используют Pfizer/Biontech в вакцинации от COVID-19, направлено письмо о продлении срока годности препарата.
В связи с этим срок годности вакцины Pfizer/Biontech, используемой в настоящее время в Азербайджане, продлен до 31 декабря 2021 года.
(Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Эльдар Пашаев)
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