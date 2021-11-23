"Азеркосмос" поделился спутниковой фотографией Суговушана
БАКУ /Trend/ - "Азеркосмос" опубликовал снимки с освобожденных территорий, снятые спутником “Azersky”, передает во вторник Trend со ссылкой на ОАО "Азеркосмос".
В структуре сообщили, что на снимках также запечатлены малые гидроэлектростанции "Суговушан-1" и "Суговушан-2", которые будут играть важную роль в обеспечении электроэнергией поселков Суговушан и Талыш.
(Автор: Фарид Зохрабов. Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Эльдар Пашаев)
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