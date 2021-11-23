В Азербайджане может быть обсужден вопрос о включении бюджета Госагентства по ОМС в сводный бюджет - министр финансов
БАКУ /Trend/ - В Азербайджане может быть обсужден вопрос о включении бюджета Госагентства по обязательному медицинскому страхованию (ОМС) в сводный бюджет.
Об этом министр финансов Самир Шарифов сказал на сегодняшнем пленарном заседании Милли Меджлиса (парламент), сообщает во вторник Trend.
'В этом году мы добились внедрения обязательного медстрахования по всей стране. В следующем году, когда эта система будет полностью налажена, может быть принято соответствующее решение. Необходимо не спеша подойти к этому вопросу", - заявил Самир Шарифов.
(Автор: Самир Али. Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Эльдар Пашаев)
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