В Баку состоялась торжественная церемония открытия Всемирных соревнований среди возрастных групп по прыжкам на батуте и тамблингу (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - 25 ноября в Национальной арене гимнастики в Баку состоялась торжественная церемония открытия 28-х Всемирных соревнований среди возрастных групп по прыжкам на батуте, двойном мини-батуте и акробатической дорожке (тамблинг), сообщает в четверг Trend.

В ходе церемонии в зал Национальной арены гимнастики были внесены флаги стран, представители которых участвуют в соревнованиях. Прозвучал Государственный гимн Азербайджана.

Были произнесены клятвы от имени судей, гимнастов и тренеров. Клятвы еще раз напомнили о соблюдении принципов здоровой конкуренции, справедливого судейства и справедливости в спорте.

От имени гимнастов клятву произнесла азербайджанская спортсменка, участница соревнований Селджан Магсудова.

Далее было продемонстрировано потрясающее гимнастическое шоу.

28-е Всемирные соревнования среди возрастных групп по прыжкам на батуте, двойном мини-батуте и акробатической дорожке (тамблинг) проходят в Баку 25-28 ноября.

В соревнованиях участвуют 650 спортсменов из 32 стран мира. На турнире гимнасты выступают в возрастных категориях 11-12 лет, 13-14 лет, 15-16 лет и 17 лет-21 год. Они принимают участие в программе индивидуальных и синхронных прыжков на батуте, а также на акробатической дорожке и двойном мини-батуте. В каждой программе Всемирных соревнований среди возрастных групп предусмотрены квалификационные этапы и финальные выступления. Согласно правилам, один участник может выступить в различных программах.

На соревнованиях Азербайджан представляют 15 гимнастов. В программе прыжков на батуте это - Селджан Магсудова, Магсуд Магсудов, Аммар Бахшалиев, Ибрагим Мустафазаде, Мехти Алиев, Ниджат Мирзоев, Али Нифталиев, Шафига Гумбатова, Сама Джафарова; в программе прыжков на акробатической дорожке - Тофиг Алиев, Адиль Гаджизаде, Билал Гурбанов, Гусейн Асадуллаев, Алексей Караташов и Эльнур Мамедов.

Отметим, что в соответствии с требованиями карантинных правил соревнования проходят без зрителей.

(Автор: Джани Бабаева. Фото: Заур Мустафаев. Редактор: Константин Шапиро)