Завтра в Баку будет до 13 градусов тепла

БАКУ /Trend/ - Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами будет пасмурно, вечером местами возможен дождь, ветер южный, сообщает в четверг Trend со ссылкой на Национальную службу гидрометеорологии.

Температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью составит 6-8, днем -10-13, в Баку ночью - 6-8, днем - 11-13 градусов тепла.

Атмосферное давление понизится с 773 до 767 мм ртутного столба, относительная влажность воздуха составит 60-70 процентов.

В районах Азербайджана ожидаются переменные дожди, местами ливни, на горных территориях прогнозируется снег. Ночью и утром туман, ветер восточный.

Температура воздуха ночью составит 2-6, днем - 8-12 градусов тепла, в горах ночью - 0-5 градусов мороза, днем - 2-7 градусов тепла.

(Перевод: Кямаля Сеидова)